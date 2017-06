Rondleiding door verborgen ruimtes Maastunnel erg populair

Zuigers in de machinekamer van het Ventilatiegebouw in de Maastunnel

Wie nieuwsgierig is naar de verborgen ruimtes van de Maastunnel kan nu een speciale rondleiding doen. De machinekamers van de roltrappen en het ventilatiegebouw staan sowieso op het programma.

Henriette Edens van het Maastunnel-project geeft de speciale rondleiding door de verborgen plekken van de tunnel. "Om het Rijksmonument eens van een andere kant te bekijken en te laten zien dat renovatie echt nodig is. Je kunt goed zien dat het allemaal in 1937 is gemaakt," vertelt een enthousiaste Edens.

Geruchten over horeca

De 32 zuig- en persventilatoren zijn binnenkort allemaal overbodig door de plaatsing van moderne exemplaren dus de ruimte kan dan voor iets anders worden gebruikt.

Edens: "Er gonzen al geruchten over een dansvoorstelling en een horecagelegenheid."

De machinekamers van de roltrappen draaien nog wel vierentwintig uur per dag. "De trappen zelf worden gerenoveerd maar de markante houten onderdelen blijven allemaal hetzelfde", legt Edens uit.

Tijdens de rondleiding bezoek je ook de controlekamer en de betonnen catacomben op twintig meter diepte. Bij alle locaties heeft Henriette Edens een goed verhaal. De rondleidingen zijn elke eerste zaterdag van de maand, maar zitten al tot oktober vol. "Maar we gaan extra zaterdagen inplannen", aldus Edens.