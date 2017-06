Van Emden: 'Gele trui een onrealistische droom'

De 104e editie van de Tour de France start zaterdag met een tijdrit door het Duitse Düsseldorf. Schiedammer Jos van Emden is één van de kanshebbers op de ritzege en dus ook op de eerste gele trui. ''Het geel was altijd een onrealistische droom voor mij'', zegt Van Emden.

De renner van LottoNL-Jumbo droomde vroeger over roze, de kleur van de leiderstrui van de Ronde van Italië (Giro), en niet van het geel. ''De roze trui was voor mijn gevoel altijd dichterbij. Ik heb zes keer de Giro gereden en dit wordt pas mijn tweede Tour. De Tour is zo groot, dat was gewoon onrealistisch.''

Dat betekent natuurlijk niet dat Van Emden er niet vol voor gaat tijdens de tijdrit van zaterdag. ''Ik ga zeker een poging wagen. Twee jaar geleden werd ik vijfde en ik ben nu een betere renner geworden. Met het geel dragen maak je jezelf legendarisch, maar als ik eerlijk ben win ik liever een rit.''

Druk

Na zijn tijdritzege in de afgelopen Giro wordt er veel van hem verwacht. ''Er is veel media-aandacht, maar ik ervaar niet echt druk van buitenaf. De enige druk die ik voel, leg ik mezelf op'', zegt Van Emden, die aangeeft dat de Tour de France in eerste instantie niet in zijn planning stond. ''Door mijn optreden in de Giro mag ik nu rijden. Ik ga er natuurlijk alles aan doen om te winnen, maar het is niet zo dat ik er al een halfjaar naar toe gewerkt heb. Ik moet me er niet te druk over maken. Van de Girostart vorig jaar in Apeldoorn heb ik veel geleerd. Is het niet goed genoeg, dan is het niet goed genoeg. Is het wél goed genoeg, dan is het is het feest'', besloot Van Emden.