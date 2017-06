Cameraman RTV Dordrecht gewond geraakt bij anti-terreuroefening

'Als zoiets naast iemands hoofd was ontploft dan was diegene mogelijk zijn zicht kwijtgeraakt'

Cameraman Fokko van der Straaten van de lokale omroep RTV Dordrecht is donderdag tijdens een anti-terreur oefening gewond geraakt. Een speciale soort granaat die daders moet desoriënteren, rolde zijn kant op en knalde vlak tegen zijn benen.

De anti-terreuroefening werd gehouden in het voormalig Albert Schweitzer ziekenhuis, een plek waar vaker wordt geoefend. In het verlaten gebouw werd een situatie nagebootst die lijkt op een terreuraanslag.

Van der Straaten had eerst niets in de gaten en bleef nog filmen, maar schrok pas toen hij zag dat zijn broek aan flarden was gescheurd en bloed ontdekte.

"Zo'n granaat ter grootte van een frisdrankblikje geeft een harde knal en lichtflits en verspreid vervolgens een heleboel rook", zegt Fokko. "Toen ik naar beneden keek, dacht ik 'dit is niet goed' en riep ik no play. Dat is de zin waarmee in zo'n situatie wordt aangegeven dat er iets écht aan de hand is."

LOTUS-slachtoffers

"Ik heb geen hechtingen en ik kan ook wel lopen, maar ik voel het natuurlijk wel", zegt Van der Straaten. Hij hoopt dat de procedures worden aangescherpt, omdat er in het kapel van het voormalige ziekenhuis ook zo'n veertig LOTUS-slachtoffers lagen (Landelijke Opleiding Tot Uiting van Slachtoffers); dat zijn acteurs die de rol van gewonde spelen.

"Als zoiets naast iemands hoofd was ontploft dan was diegene mogelijk zijn zicht kwijtgeraakt."

De cameraman hoorde later dat de persoon die de granaat heeft gegooid en zijn collega's erg zijn geschrokken van het ongeluk. Van der Straaten vermoedt dat de persoon waarschijnlijk niet in de gaten had dat er mensen in de gang stonden waar hij de granaat naartoe gooide.

"Ik kreeg van de politie aanwijzingen over waar ik moest staan en er waren ook drie lotus-slachtoffers en een andere fotograaf aanwezig, maar blijkbaar wist de man dat niet."

Schaafwond

"Het lijkt een beetje op een schaafwond", zegt Fokko die na het ongeluk in een aanwezige ambulance werd behandeld en daarna werd overgedragen aan de reguliere ambulancedienst. Hij verwacht morgen gewoon weer aan het werk te kunnen.