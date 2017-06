Havenga selecteert Megens voor WK

Bondscoach Arno Havenga heeft zijn selectie bekend gemaakt voor het Wereld Kampioenschap waterpolo in Boedapest. De Rotterdammer selecteerde voor het toernooi in juli een aantal bekende namen zoals de eveneens Rotterdamse Maud Megens.

Oranje greep twee jaar geleden net naast het goud, door in de finale te verliezen van de Verenigde Staten. Ook wonnen de waterpolodames een jaar later zilver op het Europese Kampioenschap, maar ontbraken in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Havenga start het toernooi, naast Megens, met de volgende namen: Laura Aarts, Lieke Klaassen, Yasemin Smit, Sabrina van der Sloot, Debby Willemsz, Amarens Genee, Dagmar Genee, Marloes Nijhuis, Nomi Stomphorst, Vivian Sevenich, Ilse Koolhaas en Kitty Lynn Joustra.