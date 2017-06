Schouwen-Duiveland geeft groen licht voor Brouwerseiland

Het plan voor dertien kunstmatige eilanden in het Grevelingenmeer gaat door. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland stemde donderdagavond in met het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Op de eilanden komen zo'n 300 luxe vakantievilla's te staan.

Over het project Brouwerseiland is veel te doen geweest. Er is onder meer kritiek over het verdwijnen van ruimte voor de recreatievaart en voor de windsurfers.

Zij vrezen ook dat de bebouwing een groot deel van de wind gaat tegenhouden. Natuurorganisaties zijn bang voor aantasting van de natuur en verstoring van de rust van vogels.

De projectontwikkelaar en de gemeente benadrukken het belang voor onder meer de werkgelegenheid in het gebied. In de raad stemden zestien raadsleden voor en zeven tegen. Tegenstanders kunnen nog tot 29 augustus beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan.

Als dat niets uithaalt, zullen de tegenstanders het plan tot aan het hoogste rechtsorgaan aanvechten.