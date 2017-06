Kraam vol Annie M.G. Schmidt-spullen op Dordtse Boekenmarkt

Elseline Knuttel bij haar bijzondere collectie Annie M.G.-parafernalia

Op de Dordtse Boekenmarkt is zondag een bijzondere kraam te vinden. Eentje die van top tot teen gevuld is met materiaal van en over schrijfster Annie M.G. Schmidt (1911-1995). Zelfs theelepeltjes ontbreken niet.

De kraam wordt gerund door iemand met een naam die door Schmidt bedacht zou kunnen zijn: Elseline Knuttel. De Dordtse is al van kinds af aan een groot fan van de schrijfster. Haar vader las haar gedichten van Schmidt voor, zoals 'De Vogel Bis Bis Bis, waar iedereen zo bang voor is.' En toen ze op tv de serie Ja Zuster, Nee Zuster zag, was ze direct verkocht en leerde ze alle liedjes uit haar hoofd. In vijftig jaar tijd ontstond bij Knuttel een enorme verzameling Schmidt-parafernalia. Hoogste tijd om daar de bezem eens door te halen, besloot ze onlangs bij een verhuizing. Knuttel houdt "een paar pareltjes" en legt de rest zondag voor de liefhebber in haar roze opgetuigde kraam. "Want dat was de lievelingskleur van Annie." Veel geld hoeft ze niet voor de spullen te hebben. Een mooi plekje bij een echte liefhebber vindt ze veel belangrijker. En hoe Knuttel klanten gaat lokken? Wellicht met een van de vele gedichten van Annie M.G. Schmidt die ze uit haar hoofd kent. Of met een liedje.. "Niet met de deuren, slaan. Ja zuster, nee zuster." En ja, natuurlijk ook die ene. Over de fuck, fuck, fuchsia.....