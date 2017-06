Waterfront-fraude 'pijnlijke en dure les voor Rotterdam'

Wat als, wat dan? Het verantwoordingsdebat over het Waterfront debacle is lang niet zo scherp en spannend als van tevoren beloofde te worden. Het voortijdig aftreden van Leefbaar-wethouder Schneider heeft de angel uit het debat gehaald.

Raadsleden betreuren Schneider's afwezigheid. NIDA-raadslid Aydin Peksert: "Ik respecteer de persoon maar kan zijn daden niet respecteren. Ik noem het laf om zo kort voor het debat weg te lopen."

Ook beamen de raadsleden dat de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront een pijnlijke en dure les is voor de gemeente Rotterdam dat inmiddels vele slachtoffers kent. Leefbaar-fractievoorzitter Ronald Buijt: "Ik zit nu 11 jaar in de raad en dit is de zaak die de meeste impact op me heeft gemaakt. Het is tot de dag van vandaag onverteerbaar dat dit heeft plaatsgevonden."

VVD-fractieleider Antoinette Laan: "Het is een leuke locatie aan het water, maar hier hebben we ook 8 miljoen euro in de Maas gegooid."

Opgelicht

De huurders van het pand hebben de gemeente opgelicht voor zo'n 8 miljoen euro voor verbouwingen die grotendeels niet zijn uitgevoerd of schade aan het pand hebben aangericht.

Het Waterfront-dossier bewijst dat het controlesysteem op vele fronten binnen de gemeente niet heeft gefunctioneerd. De raadsenquête naar deze fraude concludeert dat voorkomen had kunnen worden dat de fraude vijf jaar lang onopgemerkt is gebleven.

Dat fouten zijn gemaakt, grote fouten, daar is iedereen het over eens.

Door ambtenaren, bestuurders, en ook zoals Leefbaar-fractievoorzitter Buijt tijdens het debat zei: "Ook onze wethouder was niet foutloos."

Maar waren die fouten voldoende om hem weg te sturen met een motie van wantrouwen? Ronald Schneider heeft lange tijd volgehouden zich te willen verdedigen voor zijn optreden in het Waterfront-dossier, maar daar toch op het laatste moment vanaf gezien wegens een gebrek aan vertrouwen en draagvlak. Bij zowel oppositie als bij een aantal partijgenoten van Leefbaar Rotterdam.

Wat als? Aan de toon van het debat af te lezen was het met een sisser afgelopen.