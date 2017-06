Man uit huis gered bij brand in Rotterdam-Noord

Brandweer redt man uit huis (MediaTV) Het restaurant een dag na de brand Het restaurant een dag na de brand Een van de twee parkieten van Wil die nog leven

De brandweer heeft aan de Bergweg in Rotterdam-Noord een man gered uit een huis boven een restaurant waar brand was uitgebroken. De man was teruggegaan om zijn telefoon te pakken, maar werd ingesloten door de rook.

De brand brak rond 03.45 uur door nog onbekende oorzaak uit in de kelder van restaurant Ewin. De eigenaar ervan woont in Den Haag en werd thuis gebeld door de brandweer. De bovenbuurvrouw was in diepe slaap toen de brand ontstond. Toen zij wakker werd, waren de vlammen al uit. Rook

"Mijn dochter zit met haar biljartcafé boven het restaurant en ik woon er helemaal boven, dus ik ben direct de trap afgerend, maar daar kon je bijna niet doorheen van de rook. De smaak zit nog in mijn mond." "Mijn dochter zit met haar biljartcafé boven het restaurant en ik woon er helemaal boven, dus ik ben direct de trap afgerend, maar daar kon je bijna niet doorheen van de rook. De smaak zit nog in mijn mond." Parkiet

Een van de parkieten van de dochter is overleden. "De andere leeft nog, die zit nog op zijn stokje. Het was een stelletje. Ja, het is wel zielig." Een van de parkieten van de dochter is overleden. "De andere leeft nog, die zit nog op zijn stokje. Het was een stelletje. Ja, het is wel zielig." De man die uit een van de huizen boven het restaurant moest worden gehaald, is nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer had het vuur rond 05.00 uur onder controle. Het restaurant gaat dit weekend zeker niet meer open. Ook het poolbiljart ziet zwart van de rook en moet worden opgeknapt.