Charlois vreest parkeerproblemen na sluiting Maastunnel

Bewoners van Rotterdam-Charlois zijn bang voor overvolle parkeerplaatsen als vanaf volgende week de Maastunnel dicht gaat voor het autoverkeer. Ze zien nu al dat veel mensen hun auto in de wijk zetten en dan met de fiets door de Maastunnel verder reizen.

Er staan al op vrijdagavond en zondagmiddag meer auto's in de wijk van mensen die in de stad gaan winkelen. Die drukte neemt alleen nog maar toe als de Maastunnel vanaf 3 juli twee jaar lang wordt gerenoveerd.

Betaald parkeren

Coördinator Henk Schwarts van bewonersorganisatie Carnisse heeft voorgesteld om betaald parkeren in te voeren in delen van Charlois.

Maar Ronald Tol van de gebiedscommissie Charlois ziet daar weinig in. "Dan verplaats je het probleem naar andere delen van de wijk."

Extra parkeerplekken

Een andere optie is het aanleggen van extra parkeerplekken in de wijk. Maar dat gaat weer ten koste van het groen. "Ik heb ook niet de juiste oplossing", zucht Scharts. Alles wat is voorgesteld heeft voor- en nadelen.

Tol hoopt dat veel mensen de auto op P&R Slinge neerzetten en dan met het openbaar vervoer doorreizen. Ook hoopt hij dat mensen de stad zoveel mogelijk mijden.