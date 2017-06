Rederijen mijden Rotterdam door problemen bij APM

Rederijen wijken uit naar andere havens dan Rotterdam nu de twee containerterminals van APM voor de vierde dag dicht zijn na de cyberaanval van dinsdag. De schade loopt steeds verder op, zegt Wijnand van Zanten van Transport en Logistiek Nederland.

APM is verantwoordelijk voor een derde van de containeroverslag in de Rotterdamse haven. Nu de terminals van het bedrijf buiten bedrijf zijn, varen schepen om naar andere terminals in bijvoorbeeld Bremen, Hamburg en Antwerpen.

APM heeft nog geen idee wanneer de computers het weer gaan doen. Het blijkt ingewikkeld om de gijzelsoftware te verwijderen die de systemen platlegt. Cybercriminelen die het virus hebben verspreid eisen losgeld voor ze de gegijzelde computers vrijgeven.

Donderdag is er wel een schip handmatig beladen bij APM op de Maasvlakte. Handmatig wil zeggen dat de afhandeling op papier gebeurt, in plaats van met de computer. Dat is een tijdrovend proces.