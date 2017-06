'Hamas hamas... linkerbaan gas'

Oma Miep is joods én Feyenoordfan én ze baalt van Hamas-spreekkoren in de Kuip. Kleindochter Anouk besloot wat tegen de leuzen te doen en zocht naar alternatieven voor de discriminerende teksten. 'Hamas hamas... je moeder doet zeker nog je was.'

Ondanks haar hoge leeftijd komt Miep nog steeds graag in de Kuip, Maar de spreekkoren stuitten haar steeds tegen de borst. "De leuzen schaden de club", zegt Miep. "We hebben een oorlog meegemaakt die echt verschrikkelijk was. Ik heb bijna mijn hele familie verloren in de oorlog. Ik heb ook kennissen die niet meer naar Feyenoord willen gaan vanwege de spreekkoren." Oma Miep probeert er wat tegen te doen. Ze vertelt regelmatig op uitnodiging van de supportersvereniging haar verhaal aan fans die een stadionverbod hebben gekregen. Kleindochter Anouk besloot het anders aan te pakken. Loze leuzen

Voor haar afstudeerproject aan de Willem de Kooningacademie besloot ze de gewraakte Hamas-leuzen te vervangen. Ze wil zo laten zien dat het eigenlijk loze leuzen zijn. Op haar site lozeleuzen.com staan varianten als 'Hamas Hamas... jij drinkt zeker bier uit plastic en niet uit glas' of 'Hamas Hamas... jij bent zeker blijven zitten in de kleuterklas'. Maar mensen kunnen ook hun eigen variant maken. Gotische letter

Anouk liet de beginwoorden 'Hamas Hamas' bewust staan. "Dat is om een schrikeffect te krijgen." Dat geldt ook voor het gekozen gotische lettertype dat ook door Feyenoordsupporters wordt gebruikt. Trots

Oma Miep is trots. "Ik vind dat ze een prachtig project heeft. Ik ben er helemaal voor. Schitterend wat ze doet."