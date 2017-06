Feyenoord neemt Amrabat over van FC Utrecht

Sofyan Amrabat in actie namens FC Utrecht

Feyenoord heeft de tweede nieuwe speler voor het komende seizoen binnen. De club heeft een akkoord bereikt met FC Utrecht over de komst van de 20-jarige middenvelder Sofyan Amrabat, melden bronnen rondom de Rotterdamse club aan RTV Rijnmond.

Amrabat staat al langer op de wensenlijst van technisch directeur Martin van Geel, die al tegen het eind van het vorig seizoen sprak met de jonge middenvelder. Een akkoord bleef lang uit omdat er een verschil zat tussen de vraagprijs van FC Utrecht en hetgeen Feyenoord wilde betalen.

In de afgelopen drie seizoenen bij FC Utrecht kwam Amrabat tot 49 wedstrijden en één doelpunt. Als de medische keuring succesvol verloopt wordt de middenvelder later vandaag gepresenteerd in De Kuip.