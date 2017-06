Café Hilledijk dicht na illegaal gokken

Foto Jerry Lussenburg Foto Jerry Lussenburg

De politie heeft in café Paradise aan de Hilledijk in Rotterdam laptops, gokbonnen en een zak hennep gevonden. Agenten doorzochten dinsdag de kroeg omdat er illegaal zou worden gegokt. Het café is per direct gesloten.

In het café waren op het moment van de inval twee mensen aan het werk. Die stonden allebei niet op de vergunning. Dat was voor de politie direct reden om het café te sluiten. Daarna zocht de politie binnen verder naar sporen van illegaal gokken. Er zijn drie laptops, gokkaarten en een zak hennep gevonden.