Concert at Sea: dansen op 'de twee tieten' van de Brouwersdam

Anouk, Broederliefde, Racoon, Kensington, Chef'Special, Doe Maar en internationale artiesten als Tom Odell, Gavin James en UB40 zijn dit weekend allemaal te vinden op de Brouwersdam.

De dam op de grens van Zuid-Holland en Zeeland is voor de twaalfde keer het toneel van Concert at Sea dat ieder jaar wordt georganiseerd door de Zeeuwse band Bløf. Ieder jaar sluit Bløf zelf het festival af. Beide dagen zijn daar 40.000 muziekliefhebbers te vinden.

Bløf-zanger Paskal Jakobsen wist na de eerste keer al dat het festival op die plek een blijvertje zou zijn: "Je bereikt als artiest niet alleen de eerste 25.000 maar door de oplopende dijk ook de achterste 15.000. Het is het grootste amfitheater ter wereld." Volgens de zanger zijn alle artiesten, ook de internationale, verrast door de bijzondere sfeer.

Tieten

"Het festival speelt zich af op twee grote inhammen in zee die de "twee tieten" worden genoemd, vertelt Jakobsen, die benadrukt dat hij die term niet zelf heeft bedacht.

Concert at Sea was in december al uitverkocht. Liefhebbers die volgend jaar willen gaan, moeten zich eerst registreren op de website van het festival. Volgens Paskal Jakobsen is dat een nieuwe maatregel om de zwarte handel in kaarten zoveel mogelijk tegen te gaan.

En het is geen toeval dat juist vrijdag de nieuwe single van Bløf verschijnt waarin de Brouwersdam wordt bezongen.