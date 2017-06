Dordtse man betrapt met inbrekersgereedschap

De politie in Oisterwijk heeft een man uit Dordrecht uit de bosjes geplukt met inbrekersgereedschap bij zich. De man had mogelijk plannen om in te breken in de Brabantse plaats.

Iemand had gezien dat De Dordtenaar donderdagnacht met een zaklantaarn in de hand uit een auto was gestapt. Er was nog een man zonder vaste woon- of verblijfplaats bij hem die ook een zaklamp aan had. De politie hield de omgeving in de gaten. Rond 02.00 uur kwamen de twee mannen uit de bosjes. Ze hadden een tas achtergelaten met inbrekersgereedschap en pepperspray. De twee zijn aangehouden.