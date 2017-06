Drugs in geloste container in Waalhaven

Cocaine (archief)

Bij een containerbedrijf in de Rotterdamse Waalhaven is woensdag meer dan honderd kilo cocaïne ontdekt. De pakketten drugs zaten verstopt in het plafond van een lege container.

De container was een paar dagen daarvoor gelost. Er zaten toen bananen in. De cocaïne is in beslag genomen en vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.