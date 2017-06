Amrabat: 'Ik wilde alleen naar Feyenoord'

Soufyan Amrabat tekende vrijdag een 4-jarig contract in de Kuip. Tijdens zijn perspresentatie vertelde hij dat het lang heeft geduurd, maar dat hij blij is dat hij de overstap maakt van FC Utrecht naar Feyenoord.

Er was veel belangstelling voor de 20-jarige Marokkaans international, die het afgelopen seizoen doorbrak bij de nummer vier van Nederland. Ook aartsrivaal Ajax toonde interesse, maar Amrabat wilde per se naar Feyenoord. 'Ik wist dat Feyenoord me heel graag wilde hebben. Ik ben FC Utrecht en Martin van Geel erg dankbaar dat ze tot overeenstemming zijn gekomen. Voor mij was duidelijk dat ik alleen naar Feyenoord wilde. Het stadion en de club spreken me aan. Net als FC Utrecht is Feyenoord een volksclub en daar pas ik goed bij.'

De van FC Utrecht overgekomen middenvelder gaat met rugnummer 21 spelen bij Feyenoord. Hij kijkt uit naar het spelen in de Champions League. 'Ook als Feyenoord geen Champions League zou spelen had ik voor Feyenoord gekozen, maar dit is natuurlijk wel een toetje. Dat is een droom voor iedereen. Op clubniveau is dat het hoogst haalbare en dus kijk ik er zeker naar uit', aldus Amrabat.

De uit Huizen afkomstige Amrabat wacht wel een stevige concurrentiestrijd bij Feyenoord. Met Vilhena, El Ahmadi, Toornstra, Vejinovic, Tapia, Schuurman, Gustafson, Hamer wordt het knokken om een basisplaats. 'Ik ga gewoon gas geven en laten zien wat ik kan', aldus Amrabat.

De nieuwe Feyenoorder sprak donderdag wel al met trainer Giovanni van Bronckhorst. 'Hij vertelde mij dat hij blij was dat ik naar Feyenoord kom en dat ik mijn best moet gaan doen en dat hij veel vertrouwen in mij heeft. Maar je moet het toch zelf laten zien. Niemand kan je garanties geven', zegt Amrabat tegenover RTV Rijnmond.