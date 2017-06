Niet vijf, maar zes jonge visarenden geboren in de Biesbosch

In de Dordtse Biesbosch zijn dit jaar niet vijf, maar zes jonge visarenden geboren. Dat zegt Thomas van der Es, de boswachter van de Dordtse Biesbosch.

Er was al bekend dat er twee nesten met in totaal vijf jonge visarenden waren. In een nest in een hoogspanningsmast zaten drie jongen en in een boomnest zaten er twee. Dit was al uniek, maar nu is in het nest in de boom nóg een jonge visarend gespot.

De zesde vogel is wel een aantal dagen jonger dan de andere twee in het boomnest. Het kuiken loopt het risico om het niet te redden. "Wat je iedere keer ziet, is dat de twee grotere jongen als eerste het voedsel opeisen. Het jongste jong blijft hierdoor achter op de andere twee", zegt boswachter Thomas.

"Met een beetje geluk vliegen ze alle drie op beide nesten uit en heb je zomaar zes visarenden die een hele zomer vanuit hun nest hebben kunnen zien in welk gebied ze voor nageslacht moeten zorgen."

De boswachter is apetrots. "Dit is de ambassadeur van de voedselketen. Het is een mooie vogel, die symbool staat voor een veranderend, vernieuwend Biesboschlandschap."