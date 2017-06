Grote geldvondst bij preventief fouilleren

Een preventieffouilleeractie leidde de politie in Rotterdam deze week naar een vondst van 180-duizend euro in bankbiljetten.

Woensdagavond werd een automobilist uit Den Haag gecontroleerd op de Binnenrotte. Hij werd gefouilleerd, net als een meisje dat ook in de auto zat.

Bij de man werd niets gevonden, maar het meisje gad meerdere telefoons en twee stapels bankbiljetten bij zich. Na telling bleek het bijna 21.000 euro te zijn.

De politie deed daarna nog een inval in een huis aan de Piet Smitkade. Daar werd nog eens 160-duizend euro in contanten gevonden. Ook zijn enkele horloges in beslag genomen.