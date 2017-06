Jamiro Monteiro naar Heracles

Rotterdammer Jamiro Monteiro speelt het komend seizoen bij Heracles Almelo. De middenvelder komt over van Cambuur Leeuwarden. De 24-jarige Monteiro speelde in het verleden in de jeugd van Sparta en FC Dordrecht.

Monteiro heeft een contract getekend in Almelo tot de zomer van 2020. De Kaapverdische speler speelde voor Cambuur in Duitsland bij Hans Rostock en FC Anker Wisman.