Drie maanden cel voor zus burgemeester Aboutaleb

Latifa moet drie maanden de cel in. Ook moet de zus van de Rotterdamse burgemeester 60.325 euro terugbetalen aan de stichting Noord Bruist. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten.

De rechter acht bewezen dat ze valsheid in geschrifte heeft gepleegd in haar functie van penningmeester van de stichting die jaarlijks een festival organiseerde voor muziek- en danstalent in Rotterdam-Noord.

Latifa drukte geld van de stichting achterover om er haar huur, kleding, kapper en boodschappen van te betalen. Twee weken geleden erkende ze dat ze 'dingen anders had moeten doen'.

De VVD en Leefbaar Rotterdam stelden een paar jaar geleden al vraagtekens bij de toen rommelige boekhouding bij de stichting.

In totaal legde de rechtbank Latifa zes maanden cel op, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook heeft ze een proeftijd gekregen van twee jaar. Als ze de stichting het verduisterde geld niet terug betaalt, dan moet ze nog eens 319 dagen de cel in.

Reactie



Hans Vervat, voorzitter van de stichting Noord Bruist, is blij met de uitspraak van de rechtbank. ''De fraude wordt hiermee bevestigd. We bestaan als stichting nog. We gaan er vanuit dat ze alle moeite zal doen om ons het geld terug te betalen.''