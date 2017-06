Moeder ontvoert 6-jarige dochter in Ridderkerk

De politie in Ridderkerk is een grote zoekactie begonnen naar een 6-jarig meisje. Het kind was een paar dagen geleden uit huis geplaatst en werd vrijdagmiddag plotseling bij een school aan Reijerweg in Ridderkerk meegenomen door de moeder.

Dat gebeurde onder de ogen van de pleegmoeder van het meisje. De biologische moeder ging er in een donker kleurige auto met het kind vandoor. De politie wil uit privacy-overwegingen niet zeggen waarom het kind uit huis is geplaatst en of het kind gevaar loopt.