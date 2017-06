Meer files en ongelukken op A29

Het verkeer op de A29 is in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw toegenomen. Ook gebeuren er meer ongelukken. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.

Sinds de opening van de A4 bij Steenbergen en de A4 Midden-Delfland kampt de snelweg al met een toegenomen filedrukte. Elke dag rijden er nu per richting 56.000 voertuigen over de weg. Dat is een kwart meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Bij de afslag Oud-Beijerland (richting het zuiden) is de filedruk bijna verdubbeld.

In 2016 waren er 250 ongelukken op de A29. Het aantal ongelukken richting het zuiden is vorig jaar met 50 procent toegenomen. In noordelijke richting gebeuren er ook meer ongelukken. Daar is er sprake van een toename van 20 procent.

Geen maatregelen

De dagelijkse filerijders moeten niet verwachten dat Rijkswaterstaat ingrijpt. '"Er zijn geen concrete plannen om iets te doen. Dit knelpunt staat niet in de top 50 van landelijke knelpunten'', zegt een woordvoerder.

Wethouder Harry van Waveren (BINT) van de gemeente Oud-Beijerland denkt hier anders over. Hij wil na de zomer met Rijkswaterstaat om de tafel om de situatie te bespreken. ''Met zoveel ongelukken moet er wel iets gebeuren. Daarnaast is de Heinenoordtunnel toe aan groot onderhoud. Alle reden om te praten.''

De drukte leidt volgens Van Waveren niet alleen tot problemen op de A29, maar tot ver in de Hoeksche Waard. ''Als het vaststaat op de snelweg, staat het ook vast op de rest van het eiland,'' legt hij uit.

A4-Zuid

De nieuwe cijfers zullen in de regio de discussie over de noodzaak van de A4 Zuid weer ook aanwakkeren. Volgens voorstanders van een snelweg tussen Hoogvliet en Klaaswaal is dat de oplossing voor de toenemende drukte op de A29.

''Over de A4 Zuid wordt niet gesproken. Die komt tot 2030 op geen enkele lijst voor,'' aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Ook wethouder Van Waveren ziet de oplossing van de problemen vooral in het versterken van het lokale wegennet in de Hoeksche Waard.