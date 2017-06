Waterstofbussen arriveren in Rotterdam

De bus op waterstof: het nieuwe zit onder de motorkap

Het is een primeur voor het openbaar vervoer in Rotterdam. Na de zomer rijden er twee bussen op waterstof door de stad. Dat is goed voor het milieu, maar er is ook een nadeel: de bussen zijn peperduur.

Met trots showt de RET de twee nieuwe aanwinsten. Ze komen vers uit de fabriek in België. De Vlaamse chauffeur zit met tevreden gezicht achter het stuur: "Hij trekt wat minder dan een diesel, maar daar wen je wel aan. Een prachtbus." Fluisterstil

Eenmaal op de weg merk je direct een verschil met de traditionele lijndienst. De waterstofbus rijdt fluisterstil. De bus stoot geen CO2 uit en is dus zeer milieuvriendelijk. Dat alles heeft wel een prijskaartje. De kosten voor één bus lopen richting een miljoen, veel meer dan een reguliere dieselbus. Eenmaal op de weg merk je direct een verschil met de traditionele lijndienst. De waterstofbus rijdt fluisterstil. De bus stoot geen CO2 uit en is dus zeer milieuvriendelijk. Dat alles heeft wel een prijskaartje. De kosten voor één bus lopen richting een miljoen, veel meer dan een reguliere dieselbus. Directeur Maurice Unck noemt een prijsverlaging dan ook onontbeerlijk voor de aanschaf van meer bussen op waterstof. "Hij is duur. We hebben deze bussen met partners kunnen aanschaffen. De subsidie is ongeveer een miljoen euro. De bouwers moeten nu laten zien dat de prijs omlaag kan. Anders is het niet te betalen. Langer rijden

Lector Future Mobility Frank Rieck van Hogeschool Rotterdam rijdt ook mee en verwacht dat de prijs tot maar liefst 75% omlaag kan. Hij prijst de milieuvriendelijke techniek. "Door de ramp met zappelin Hindenburg denken we aan ongelukken met waterstof, maar dit is heel veilig. Dit is pas het begin." Lector Future Mobility Frank Rieck van Hogeschool Rotterdam rijdt ook mee en verwacht dat de prijs tot maar liefst 75% omlaag kan. Hij prijst de milieuvriendelijke techniek. "Door de ramp met zappelin Hindenburg denken we aan ongelukken met waterstof, maar dit is heel veilig. Dit is pas het begin." Waterstofbussen hebben een voordeel ten opzichte van elektrische bussen. Ze kunnen een dag rijden op een volle tank. Daarentegen moeten bussen op elektriciteit halverwege de dag naar de lader, wat tijdverlies oplevert. Lijn 70

Vanaf 2020 gaat de RET alle klassieke bussen vervangen door milieuvriendelijke exemplaren. Dan zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen bussen op waterstof of elektriciteit. Vooralsnog lijkt de laatste op basis van prijs een voorsprong te hebben. Vanaf 2020 gaat de RET alle klassieke bussen vervangen door milieuvriendelijke exemplaren. Dan zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen bussen op waterstof of elektriciteit. Vooralsnog lijkt de laatste op basis van prijs een voorsprong te hebben. De twee waterstofbussen die de RET aan het wagenpark heeft toegevoegd gaan later dit jaar rijden op lijn 70. Die loopt van Charlois naar Keizerswaard door Rotterdam-Zuid. Een frequente reiziger op die route bereidt zich vast voor. "Je hoort 'm niet komen. Opletten dus. Anders rijdt hij zo weer weg."