Commissie onderzoekt zeehondenopvang

Een zeehond in het buitenverblijf van A Seal.

Een speciale commissie gaat onderzoeken hoe de opvang van zeehonden er in de toekomst uit moet gaan zien. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken vrijdag laten weten.

Nederland telt vijf opvangcentra voor zieke zeehonden, waaronder A Seal in Stellendam en het Zeehondencentrum in Pieterburen in Groningen.

De commissie, die onder leiding staat van de directeur-generaal van het RIVM, gaat niet alleen kijken wanneer zeehonden moeten worden opgevangen, maar ook hoe het welzijn van de dieren kan worden geborgd wanneer ze weer worden uitgezet in de natuur.

De commissie gaat 1 september aan de slag. Binnen zes maanden komen de wetenschappers met een advies.