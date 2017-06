Rotterdamse raadsleden in overleg over bestuurscrisis

De partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hebben vrijdag overleg gevoerd over de bestuurscrisis. De problemen/kansen ontstonden eerder deze week na de plotselinge overstap van Leefbaar-raadslid Anfal naar NIDA.

Daarmee verloor de coalitie de meerderheid in de raad. Dat betekende donderdag tijdens een raadsvergadering gelijk al het einde van allerlei coalitieplannen, zoals de proef met de nachtmetro en het extraatje van 50 euro voor werkende minima.

Om tot een werkbare samenwerking te komen, besloten de partijen om vrijdag met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe politieke verhoudingen in Rotterdam. Donderdag leek het er nog op dat Leefbaar Rotterdam niet mee mocht praten, maar vrijdag schoven vertegenwoordigers van de partij toch aan.



Verslaggever Marion Keete probeerde in de achterkamertjes van het stadhuis te peilen welke richting het op ging.