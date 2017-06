Tweehonderd mensen bij slavernijherdenking in Rotterdam

De herdenking van de afschaffing van de slavernij is vrijdagavond in Rotterdam door zo'n tweehonderd mensen bezocht. Burgemeester Aboutaleb legde een krans bij het slavernijmonument aan de Lloydkade.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet had hem opgeroepen niet bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. Volgens hen past Aboutaleb daar niet omdat hij racisme in de hand zou werken. Ze doelen op de massa-arrestatie van bijna tweehonderd anti-zwarte piet demonstranten in de stad eind vorig jaar.

Peggy Wijntuin, initiatiefnemer van het Slavernijmonument Rotterdam, betreurt de oproep. "Juist deze burgemeester heeft ervoor gezorgd dat de herdenking een formele status heeft gekregen.

''Hiermee toont de burgemeester zijn betrokkenheid en verbindt hij zich met mensen in de stad die nog de pijn voelen van het slavernijverleden", aldus Wijntuin.

Bij de herdenking vrijdagavond op de Lloydkade waren enkele tientallen agenten op de been. Alles is verder rustig verlopen.