Ontvoerd Ridderkerks meisje weer terecht

Het zesjarig meisje dat vrijdag werd ontvoerd in Ridderkerk is weer terecht. De politie schrijft op Twitter dat ze is gevonden. Wáár het kind opdook, is niet bekend gemaakt.

Het meisje was net in een pleeggezin geplaatst. Vrijdagmiddag nam haar biologische moeder haar zonder toestemming mee van het schoolplein. Er is direct een grote zoekactie gestart. Sinds vrijdagavond is ze weer terecht.