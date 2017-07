Gouden plaat voor OG3NE

OG3NE. Foto: Marco de Swart (ANP)

OG3NE heeft een gouden plaat gekregen voor het debuutalbum We Got This. De Dordtse zusjes Lisa, Amy en Shelley kregen het eremetaal in RTL Late Night.

Het album We Got This verscheen in september en bereikte de eerste plek van de Album Top 100. Op de plaat staat onder meer het nummer Lights & Shadows, waarmee OG3NE Nederland dit jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. De zusjes werden uiteindelijk elfde.