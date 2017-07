Kiev: Rusland achter grote cyberaanval die ook APM platlegde

De staatsveiligheidsdienst van Oekraïne zegt dat Russische veiligheidsdiensten achter de grote cyberaanval van afgelopen week zaten. Ook bedrijven in de regio Rotterdam, zoals APM, TNT Post en Raab Karcher werden getroffen.

Het gaat volgens de SBU om dezelfde hackers die in 2016 een digitale aanval uitvoerden op onder andere energie- en transportbedrijven in Oekraïne.

Het doel van de jongste aanval was het vernietigen van data en paniek zaaien. Oekraïne werd het zwaarst getroffen door de aanval met Petya-ransomware.

In onze regio was APM in de Rotterdamse haven het belangrijkste slachtoffer van de aanval. Dagenlang lag het werk volledig stil.

Inmiddels is APM 1 op de Maasvlakte weer grotendeels beschikbaar. De andere, volledig geautomatiseerde terminal op de Tweede Maasvlakte is nog steeds dicht.