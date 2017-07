ANWB: 13 procent meer files in regio Rotterdam

De filezwaarte in de regio Rotterdam is het eerste half jaar met 13 procent toegenomen. Dat meldt ANWB, die de cijfers heeft vergeleken met dezelfde periode in 2016. Filezwaarte is de filelengte maal de tijdsduur.

Bovenaan de file-toptien van de ANWB over het eerste halfjaar staat de A27 tussen knooppunt Lexmond en Gorinchem. Op plek vijf staat de A15 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht en nieuw op plek negen de A20 richting Gouda bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Vrijdag maakte Rijkswaterstaat bekend dat het op de A29 eveneens flink drukker is geworden. Volgens de ANWB is het opmerkelijk dat in andere delen van Nederland er nauwelijks sprake is van filegroei. Rond Amsterdam is zelfs sprake van een forse daling met 5 procent. De ANWB denkt dat dat komt door de verbreding van de A1 en nieuwe wegaansluitingen.