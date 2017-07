Kolencentrale Maasvlakte gesloten

De kolencentrale van Uniper op de Maasvlakte is gesloten. Dat gebeurde zaterdag rond het middaguur. Bij de sluiting waren ook enkele actievoerders aanwezig. Zij vinden dat ook de naastgelegen nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte snel dicht moet.

De Uniper-centrale bestaat uit twee kolengestookte eenheden, Maasvlakte I en II. De eerste werd in 1973 in gebruik genomen en de tweede een jaar later.

De sluiting van de energiecentrale aan de Coloradoweg maakt deel uit van de afspraken uit het Energieakkoord van vier jaar geleden. Door de sluiting verliezen 70 mensen hun baan.

De laatste paar jaar zijn meerdere kolencentrales in Nederland gesloten. FNV-leden voerden een paar maanden geleden actie voor het instellen van een speciaal kolenfonds om oud-werknemers te compenseren.