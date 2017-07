Dordrecht sluit café na drugsvondst

Foto: streetview

De politie heeft vrijdagavond drie mensen aangehouden na een drugsvondst in café The Hustler in Dordrecht. Het gaat om een vrouw uit Papendrecht, een Dordtenaar en een inwoner van Groot-Brittannië.

De politie vond de drugs na een inval in het café aan de Voorstraat. Aanleiding waren vermoedens dat er in het café in harddrugs werd gehandeld. Burgemeester Van der Velden van Dordrecht heeft het café per direct gesloten. Hij beslist de komende dagen of het café ooit weer de deuren mag openen.