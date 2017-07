Ondaan mist eerste training Excelsior door transferwens

Excelsior is zaterdag zonder Terrel Ondaan begonnen aan het nieuwe seizoen. De aanvaller ontbrak op de eerste training omdat hij dit weekend zijn transfer naar een Turkse club hoopt af te ronden. Excelsior is bereid mee te werken als aan hun voorwaarden wordt voldaan.

Door het ontbreken van Ondaan stonden er maar zestien spelers uit de eerste selectie op het veld. De bedoeling is dat er in de voorbereiding nog zeker zes spelers bij gaan komen. Algemeen directeur Ferry de Haan: "We hadden vorig seizoen een vrij flinke selectie en we zullen nu bewust gaan kiezen voor een kleinere selectie. We moeten uiteraard nog een keeper hebben, centraal achterin moeten we aan de bak, een rechtsback kunnen we nog gebruiken en natuurlijk hebben we voorin nog wat nodig."

Khalid Karami was er ook niet bij. Het contract van de rechtsback liep vorig seizoen af en hij hoopt op een nieuwe club. Trainer Mitchell van der Gaag: "Qua leeftijd en niveau denk ik dat hij een hoger niveau aankan. De keuze is aan hem, maar de deur staat hier altijd open. Het is niet zo dat wij op hem wachten, want wij zijn ook bezig met andere dingen. We hebben op dit moment wel andere prioriteiten omdat Jeffry Fortes en Desevio Payne daar ook kunnen spelen."

Maandag zal er in Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond een uitgebreide reportage te zien zijn over de eerste training van Excelsior.