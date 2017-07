Carel van Druten uit Ridderkerk en zijn vader vragen zich af:

Hoeveel koopvaardijmensen die hebben gevaren in de Tweede Wereldoorlog zijn er nog in leven? Mijn vader van 93 jaar vertelt dat hij de laatste nog levende koopvaardijvaarder uit de Tweede Wereldoorlog is.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.