Pastoor: 'Nog geen club zich gemeld voor onze spelers'

Alex Pastoor tijdens de eerste openbare training van het seizoen 2017-2018 De teruggekeerde assistent-trainer Arjan van der Laan tijdens de eerste openbare training van het seizoen 2017-2018 De Spartanen werden met vuurwerk onthaald op het RMC Jeugdcomplex

Bij de eerste openbare training van Sparta voor het seizoen 2017/2018 waren er vooral veel bekende gezichten te zien in de spelergroep. Ook verdedigers Rick van Drongelen en Denzel Dumfries waren gewoon van de partij, al gonst het van de transfergeruchten rond het duo. Trainer Alex Pastoor: "Bepaalde spelers kunnen in trek zijn. Maar concreet hebben we nog niets gehoord."

Onder toeziend oog van zo'n 200 man publiek trainde Sparta op het RMC Jeugdcomplex in Nieuw-Terbregge, aangezien het eigen Kasteel vanwege het aankomende EK vrouwenvoetbal niet beschikbaar was. Volas

De enige echte nieuwkomer bij Sparta was de Sloveense spits Dalibor Volas, verder is de spelersgroep van vorig seizoen aangevuld met wat eigen jeugd. De tweede aanwinst van Sparta, de jonge Duitse verdediger Julian Jeffrey Chabot, is nog actief met Duitsland O19. De enige echte nieuwkomer bij Sparta was de Sloveense spits Dalibor Volas, verder is de spelersgroep van vorig seizoen aangevuld met wat eigen jeugd. De tweede aanwinst van Sparta, de jonge Duitse verdediger Julian Jeffrey Chabot, is nog actief met Duitsland O19. Aanvaller Volas trainde voor de tweede keer mee met de selectie. Pastoor: "Volas hadden we natuurlijk al bekeken. Hij ziet het voetbal. Hij stopte eind mei met voetballen en heeft daarna rust genomen. Ole Tobiasen zei net: "De eerste roest moet er nog af." Dat kun je in het bewegen ook wel zien, de andere jongens zijn fitter. Maar hij snapt het voetbal en hij kan een goal maken." Pastoor had eerder al twee besloten trainingen met zijn team afgewerkt. Hij toonde zich tevreden over de groep: "Ze maken een zeer fitte indruk. En omdat de spelersgroep grotendeels bij elkaar is gebleven, kun je voortborduren op de vaste patronen van voorheen." Technische staf

De toeschouwers zagen ook voor het eerste de nieuwe technische staf rond het eerste team aan het werk. Assistent-trainer Michael Reiziger is vertrokken naar Ajax, zijn plek wordt ingenomen door Ole Tobiasen. Arjan van der Laan is weer terug bij de club, nadat zijn dienstverband als bondscoach van de Oranjevrouwen werd beëindigd. De toeschouwers zagen ook voor het eerste de nieuwe technische staf rond het eerste team aan het werk. Assistent-trainer Michael Reiziger is vertrokken naar Ajax, zijn plek wordt ingenomen door Ole Tobiasen. Arjan van der Laan is weer terug bij de club, nadat zijn dienstverband als bondscoach van de Oranjevrouwen werd beëindigd.