1500 Rotterdammers praten in De Doelen over integratie

De bijeenkomst in De Doelen. Foto: OPEN Rotterdam

In De Doelen zijn zaterdag 1500 Rotterdammers met elkaar in gesprek gegaan over integratie.

Het evenement heet G1000 en het plan was om duizend mensen uit te nodigen. Er was zoveel animo dat er 1500 Rotterdammers naar De Doelen mochten komen. Ze spraken over vrede en in het bijzonder over samenleven in de wijk, radicalisering en sociale media. Burgemeester Aboutaleb sloot ook aan voor een gesprek met de inwoners van zijn stad.