Gewonde bij steekpartij in Rotterdam-Noord

Bij een steekpartij in de Van der Sluysstraat in Rotterdam-Noord is een 24-jarige Rotterdammer gewond geraakt. De man was volgens de politie net een woning ingegaan, toen hij buiten op straat geruzie hoorde.

Hij ging kijken wat er aan de hand was en werd gelijk door een man bedreigd met een mes. Het slachtoffer wist een messteek te ontwijken en voelde ineens een harde slag tegen zijn bovenlichaam, dat was toegebracht door een tweede aanvaller. Het slachtoffer rende weg. Even later bleek hij een steekwond te hebben opgelopen. De man is naar het ziekenhuis vervoerd. De steekpartij gebeurde vrijdag rond 13.00 uur, liet de politie zaterdag weten.