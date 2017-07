Loting KNVB Beker: Capelle tegen Nuenen

De KNVB Beker

Zaterdag is de loting verricht voor de eerste twee kwalificatierondes van het KNVB Bekertoernooi. Capelle is de enige regioclub die in de eerste kwalificatieronde in actie moet komen. Een aantal regioploegen is vrijgeloot.

Op Sportpark 't Slot speelt Capelle op zaterdag 19 augustus thuis tegen RKSV Nuenen. De winnaar van dit duel speelt in de tweede kwalificatieronde een thuiswedstrijd tegen Altius uit Hilversum. In de tweede kwalificatieronde Zwaluwen uit Vlaardingen bij HSC '21 in Haaksbergen op bezoek. ASWH neemt het in eigen huis op tegen HSV Hoek. Excelsior Maassluis is aan de Lavendelstraat gastheer voor FC Lisse. Spijkenisse speelt een uitwedstrijd tegen de winnaar van Groene Ster tegen Scheveningen. Barendrecht treft de sterkste uit de ontmoeting tussen VVOG en Gemert. De wedstrijden in de tweede kwalificatieronde worden afgewerkt op woensdag 23, zaterdag 26 en zondag 27 augustus. De loting voor de eerste ronde van de KNVB Beker zal op zaterdag 26 augustus plaatsvinden.