Luiten schuift op naar zestiende plaats

Joost Luiten heeft zaterdag op de HNA Open de France in Parijs de zestiende plek weten te pakken. De golfer uit Rotterdam behaalde in Parijs een score van -1, waardoor hij op een voorlopige score van -3 (210 slagen) uitkomt.

Luiten had last van zijn schouder en is daaraan geholpen. "Gisteravond ben ik door Bas mijn fysio behandeld en hij heeft onder andere wat naalden in mijn schouder gestoken. Dat werkt bij mij altijd heel goed. Bij het inslaan voor de ronde vanochtend was het even spannend natuurlijk, maar ik voelde al snel dat het goed zat", schrijft Luiten op zijn website.

Na drie dagen staan Alexander Björk uit Zweden en de Amerikaan Peter Uihlein bovenaan met een gedeelde score van -8 (205 slagen). Het toernooi in Parijs duurt tot en met zondag.