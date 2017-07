Zevende plaats voor Van Emden in Düsseldorf

Jos van Emden is in de openingstijdrit van de Tour de France in Düsseldorf op de zevende plaats geëindigd. De wielrenner uit Schiedam klokte in Duitsland over veertien kilometer een tijd van 16.19.68. Hij is daarmee de beste Nederlander.

De winnaar van de tijdrit was Geraint Thomas. Hij fietste vijftien seconden sneller dan Van Emden. Thomas mag daarom morgen in de gele trui starten. Van Emden krijgt later in deze Ronde van Frankrijk nog een kans om een tijdrit te winnen. Op de een na laatste dag van deze Tour is er nog een tijdrit in Marseille. Van Emden won tijdens de vorige editie van de Giro d'Italia de slottijdrit.