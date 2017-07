'Goed vervolg' coalitiegesprekken Rotterdam

Twee wethouders met burgemeester Aboutaleb in de gemeenteraad afgelopen week. Foto: Jerry Lampen (ANP)

De gesprekken tussen ChristenUnie-SGP en de Rotterdamse coalitie hebben zaterdag een goed vervolg gehad. Maandag praten de partijen verder. De kans bestaat dat er maandagavond door de fracties over een akkoord kan worden gestemd.

Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA zaten zaterdag met de fractie van CU-SGP om tafel. De partijen spreken over een goed en constructief gesprek. Over de inhoud zijn geen mededelingen gedaan.

De partijen hebben haast omdat dinsdag in de gemeenteraad over de voorjaarsbegroting wordt gesproken. De coalitie is dan gebaat bij een meerderheid.

Meerderheid met CU-SGP

Met de zetel van ChristenUnie-SGP zou de coalitie van Leefbaar (13), D66 (6) en CDA (3) weer de meerderheid van 23 van de 45 zetels in de Rotterdamse gemeenteraad krijgen.

De minderheid ontstond maandag nadat Leefbaar-raadslid Mohammed Anfal naar NIDA overstapte.