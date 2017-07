Negende inning fataal voor Nederland op WPT

Nederland ging met 2-1 onderuit tegen Chinees Taipei Nederlandse honkbalfans zagen hun land verliezen De supporters van Chinees Taipei

Nederland heeft zaterdag op de eerste dag van het World Port Tournament Baseball 2017 tegen Chinees Taipei een valse start gemaakt. In de laatste inning van de wedstrijd was Chinees Taipei in het Neptunus Familiestadion met 2-1 te sterk voor het thuisland.

Chris Garia, center fielder, produceerde in de eerste inning de 1-0 voor Nederland, maar na deze inning moesten de toeschouwers op de tribune tot de negende en laatste inning op punten wachten. De Nederlandse honkballers kwamen in de problemen doordat Chinees Taipei tweemaal wist te scoren. Tijdens de laatste slagbeurt kon Nederland de opgelopen schade niet meer repareren. Chinees Taipei kon dus met een 1-2 overwinning een feestje bouwen. Eerder op de dag won Cuba met 3-2 van Curaçao. Zondag is het Nederland-Curaçao en is het Familie-stadion zo goed als uitverkocht. Het duel is vanaf 14.00 uur te volgen via Radio Rijnmond Sport. Maandag zie je in Sportclub Rijnmond een sfeerverslag.