Martina eindelijk onder WK-limiet

Churandy Martina

Churandy Martina heeft zaterdag eindelijk het ticket voor het WK atletiek binnengehaald. De 32-jarige atleet van Rotterdam Atletiek liep bij de Diamond Leaguewedstrijd in Parijs op de 200 meter onder de limiet van 20,44 seconden. Martina kwam als tweede over de finish in 20,27 seconden, waardoor hij zich in augustus op het WK mag melden.

Ramil Gulijev uit Azerbeidzjan won de 200 meter 0,12 van Martina. Eerder op de avond lukte Martina het niet om zich voor de 100 meter op de WK te plaatsen. Hij liep een tijd van 10,23, ruim boven limiet van 10,12. Het WK atletiek wordt in Londen gehouden en duurt van 4 tot 13 augustus.