Automobilist knalt tegen geparkeerde auto in Rotterdam

De schade aan de geparkeerde auto was flink | Foto: MediaTV

Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag de macht over het stuur verloren op de Mathenesserweg in Rotterdam. De bestuurder knalde bovenop een geparkeerde auto, ramde een verkeersbord en een ondergrondse container.

De schade aan de geparkeerde auto was flink. Een persoon is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.