Feyenoord huurt Kevin Diks van Fiorentina

Feyenoord huurt Kevin Diks voor één jaar van Fiorentina. Dat meldt Voetbal International zondagmiddag. Er zou geen sprake zijn van een optie tot koop.

Kevin Diks wordt daarmee de opvolger van Rick Karsdorp bij Feyenoord. Diks, opgeleid door Vitesse, wist in Italië nooit echt door te breken. Het afgelopen halfjaar keerde hij op huurbasis alweer terug in Arnhem. Kevin Diks kwam bij Vitesse tot 67 wedstrijden in het eerste elftal, waarvan hij bijna elke wedstrijd in de basis begon.

Feyenoord had hem op de korrel toen duidelijk werd dat Rick Karsdorp zou gaan vertrekken naar AS Roma. Diks, die in Italië nog een contract heeft tot 2021, is na Jean-Paul Boëtius en Sofyan Amrabat de derde aankoop van de Rotterdammers.