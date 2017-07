Sinclair Bischop: 'Amrabat kan Feyenoord beter maken'

Het zijn drukke weken voor de technisch directeur van Feyenoord. Martin van Geel rondde afgelopen week de transfer van Rick Karsdorp naar AS Roma af en trok Sofyan Amrabat van FC Utrecht aan. Kevin Diks zal naar alle waarschijnlijkheid ook worden toegevoegd aan de selectie van de Rotterdammers en voor Vilhena is er interesse vanuit Italië. Feyenoord-watcher Sinclair Bischop bespreekt met Dennis de laatste ontwikkelingen.

Bischop denkt dat Feyenoord met het aantrekken van Amrabat een goede zet heeft gedaan. "Het is een talentvolle jongen, waar veel clubs achteraan zaten. Ik geloof alleen niet dat Ajax zich op het laatste nippertje nog heeft gemeld. Dat lijkt een beetje op een spel van de zaakwaarnemers om wat druk op de ketel te zetten. Maar het is wel een jongen die zijn debuut bij het Marokkaanse elftal al heeft gemaakt en waar echt een ontwikkeling in zit. Feyenoord wilde hem heel graag hebben en ik denk dat Feyenoord het vooral in deze categorie moet zoeken; jongens waar nog veel rek in zit en die je later misschien voor een hoog bedrag kan verkopen. Ik denk dat Amrabat een speler is die Feyenoord beter kan maken."

Vilhena

Ondertussen is er voor een andere Feyenoord-middenvelder, Tonny Vilhena, interesse vanuit Italië. Toch denkt Bischop dat Vilhena in Rotterdam blijft. "Hij had al meerdere keren weg kunnen gaan. Maar als een absolute droomclub zoals Barcelona of Real Madrid aanklopt (dat gaan ze niet doen hoor), maar dan kan ik me voorstellen dat hij wel zegt; ik wil die stap zetten. Maar bij Feyenoord weet hij gewoon wat hij heeft, daar heeft hij een basisplaats, speelt hij weer om het kampioenschap en in de Champions League. Vilhena wil dat meemaken en zich echt doorontwikkelen bij Feyenoord om basisspeler in Oranje te worden. Als je dan die stap maakt, dan kom je bij clubs als Lazio of AS Roma beter binnen.

Daarnaast is Feyenoord ook een partij. Feyenoord heeft namelijk al wat basisspelers moeten laten gaan. Kuyt is gestopt, Karsdorp is verkocht, met Berghuis moeten ze nog rondkomen en Elia is weg. Feyenoord is er dus ook bij gebaat om het grootste gedeelte van de selectie binnen te houden. Ze kunnen zeggen: tot hier en niet verder. Ik denk dat dat de strijdwijze van Feyenoord ook zal zijn. Feyenoord is natuurlijk wel kansloos tegen een aantal bedragen als er Engelse clubs komen die per se nog een speler willen halen. Maar ze hebben aangegeven het met deze selectie te willen doen en morgen gaan ze daarmee voor het eerst trainen."