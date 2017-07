Politie betrapt man op demonteren praatpaal A29

Door de opkomst van mobiele telefoons zijn de praatpalen na 57 jaar volgens de ANWB overbodig

Langs de A29 bij Barendrecht stond een onbekende man zondagmiddag een praatpaal te demonteren. "We gaan even uitleggen dat ze gewoon te koop zijn", twitterde een agent die onderweg was naar de nepmonteur.

Ruim 3000 praatpalen werden zaterdag in het hele land buiten gebruik gesteld. Daarvan werden vijfhonderd exemplaren voor 299 euro te koop gezet via de website koopeenpraatpaal.nl. De praatpalen waren binnen 30 minuten allemaal uitverkocht. Het bedrijf dat de palen een nieuwe bestemming geeft, biedt later deze maand een nieuwe voorraad te koop aan wegens teleurgestelde reacties van liefhebbers die misgrepen. Door de opkomst van mobiele telefoons zijn de praatpalen na 57 jaar volgens de ANWB overbodig.