Heijkoop neemt afscheid van paard Siro

De Rotterdamse amazone Daniëlle Heijkoop heeft afscheid genomen van haar paard Siro. Op het CHIO in Rotterdam behaalde ze met Siro als laatste resultaat een tweede plek in de kür op muziek. Op haar eigen website is Heijkoop blij met dit afscheid voor haar paard. “Een schitterend afscheid voor het paard waar ik alles aan te danken heb.”

Het duo behaalde verder successen op Indoor Brabant (tweemaal zilver), op het CHIO in Aken, tijdens het Nederlands kampioenschap werd er zilver gepakt en op het Europese kampioenschap behaalden ze samen een zilveren teammedaille en een individuele twaalfde plek.