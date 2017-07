Haverveld Rockanje heringericht, paal pal voor garage

Van vakantie terugkomen en de ingang van je garage geblokkeerd zien door een bord voor een invalidenparkeerplaats. Het overkwam Sjef Lurkin en zijn vrouw vorige week. Een stukje verderop in de straat staat een lantaarnpaal pal voor een parkeervak. Wat is er aan de hand in Rockanje?

De garage van de familie Lurkin ligt aan een andere straat, de Haverveld. Die is onlangs opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden heeft de gemeente direct ook een bord laten plaatsen bij de invalidenparkeerplaats van de familie.

"Dat invalidenparkeervak lag vlak voor onze garage. Daar is de paal neergezet. Maar nu kan ik de garagedeur niet meer open of dicht doen", aldus Sjef Lurkin.

De gemeente heeft beloofd om het bord weg te halen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het bord is volgens Sjef nog niet echt een probleem, omdat hij de garage nauwelijks gebruikt. Hij had bedacht dat hij z'n auto er misschien in de winter in zou zetten. "Maar je zal er maar een caravan in hebben gestald."

Sjef vermoedt dat hij niet echt een poot heeft om op te staan. "Ik heb dit huis gekocht mét garage. Maar onlangs is gebleken dat we helemaal geen vergunning hebben voor een garage. Dat speelt in de hele straat." Wethouder Blok-Van Werkhoven komt de komende week langs om persoonlijk polshoogte te nemen.

Herinrichting straat

De tweede paal die voor hilariteit zorgt is een lantaarnpaal. Die stond tot voor kort op de stoep. Maar nu de stoep is opgehoogd en er deels parkeervakken van zijn gemaakt, staat de straatverlichting pal voor een parkeervak. Sjef Lurkin kan alleen maar speculeren wat daar mis is gegaan: "Die stratenmakers waren natuurlijk gebonden aan een deadline. Die hebben gewoon om de paal heen bestraat."

De herinrichting van de straat zorgt voor meer problemen voor de familie Lurkin. De vrouw van Sjef is MS-patiënte. Hij had bedacht dat zij makkelijk met haar scootmobiel via de garage naar de straat kon. "Dat kan ze nu wel vergeten met die verhoogde stoep."